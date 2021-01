Des mini-fûts de bière pour faire comme au café

L'horeca est toujours à l'arrêt on le sait. Comment les restaurateurs et responsables de café font-ils pour survivre? À Montigny-sur-Sambre, Julien Poppe tient un café à l'ancienne. Comme il y a 50 ans. Sur le coin, en bordure de chaussée. Quand il a repris ce bistrot il y a trois ans. C'était pour récréer de la vie, de la musique, des rassemblement le vendredi soir. "On venait ici le vendredi soir quand on était jeunes et j'ai plus d'affinités avec la bières qu'avec les fruits et légumes. Donc j'ai forcément préféré ouvrir un café et pas une épicerie fine."

Les aides publiques ne suffisent pas pour vivre alors Julien a lancé un service de petits fûts. Vous choisissez la bière et vous l'emportez à la maison. Pour faire chez soi, comme au café. "Du coup ça devient un peu drôle parce qu'on peut se charrier sur la manière de servir une bière et de faire de la mousse en jouant avec la pression du fût. Ca amène une convivialité pour une soirée à la maison." Plusieurs bières sont disponibles. Et un partenariat avec un autre café va se mettre en place pour élargir encore l'offre.

Ca ne remplace pas la convivialité d'une soirée bondée le weekend. Ca ne permettra pas de vivre longtemps non plus. C'est la survie. Pour faire un peu d'argent. Pour aussi continuer à être occupé ...et ne pas déprimer.