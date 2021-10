Des milliers de passionnés de l’univers de Walt Disney s'étaient donné rendez-vous à Fleurus ce samedi

Ce n’est que la cinquième édition et pourtant l’événement s’est déjà imposé comme le plus incontournable pour les collectionneurs de tout ce qui touche à l’univers de Walt Disney en Belgique. Environ 200 exposants, venus de Belgique, bien entendu, mais également de France, d’Allemagne et des Pays-Bas.

Ophélie est tout aussi passionnée : "J’ai aménagé le grenier, avec des vitrines, pour accueillir mes collections. La pièce la plus précieuse, c’est une robe de Cendrillon qu’on ne trouve plus. Je l’ai acquise pour 300 euros. Mon mari est compréhensif, même si ce n’est pas son délire, il est là, aujourd’hui pour nous épauler. Il tient le bar. "

Mégane Moreaux et Ophélie Piette, respectivement 25 et 32 ans, sont les meilleures amies du monde et sont elles-mêmes passionnées de l’univers de Disney. "Nous parcourions régulièrement les brocantes ensemble à la recherche des pièces rares, explique Mégane. Mais nous ne trouvions pas notre compte. Alors nous nous sommes décidées à créer cet événement qui rassemble les vendeurs et tous les collectionneurs. La pièce de ma collection la plus importante à mes yeux, c’est une représentation d’Alice aux Pays des Merveilles qui tombent de l’arbre. C’est une pièce qui n’a été éditée qu’à 500 exemplaires. Sa valeur précise, je ne vous la donne pas, mais ce sont 4 chiffres…".

Des visiteurs acharnés.

Dans la salle du Vieux Campinaire, à Fleurus, les accents sont multiples. La première personne rencontrée est une Liégeoise : "Le salon ouvrait à 10h, mais j’étais là à 9h30 et il y avait déjà la file. On vient pour dénicher la pièce qui manque à notre collection. Aujourd’hui, j’ai acheté deux sacs et deux portefeuilles. Demain, je reviens, mais pour vendre. J’aurai mon stand."

Quelques pas plus loin, une Bruxelloise : "Je suis là pour les pin’s. Ce salon est une référence. Ici, je suis pratiquement certaines de trouver des pin’s que je n’ai pas."

Un Liégeois, encore : "Comment vous dire ? C’est difficile à exprimer. On aime ou on n’aime pas, mais quand on est pris, c’est parti. Mais on tente de rester raisonnable. On se contente de vêtement et de quelques objets. La maison n’est pas un musée Disney, non. Mais demain, il paraît qu’il y aura d’autres exposants, alors on reviendra plus que probablement."