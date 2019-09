Des milliers de Namurois séduits par "Le Delta": la Maison de la culture ouvre ses portes ce week-end

Ouverture en grande pompe de ce lieu symbolique. 25 millions d'euros ont été injectés dans la Maison de la culture de la province de Namur. L'endroit s'est métamorphosé. Résultat : des Namurois dans l'ensemble conquis. Deux jours de fêtes gratuites sont proposés ces samedi et dimanche. Dans une ambiance chaleureuse, très sonore et avec une foule d'activités et d'animations dédiées aux familles.

Dès l'accueil, le ton est donné avec des concerts comme ce samedi midi avec Reipik, un groupe de percussions venu de la Basse-Sambre. "C'est de la batucada. C'est de la musique qui vient du Brésil", explique Geoffrey Mittmann. "Elle est joué lors du carnaval de Rio ou de Bahia. C'est normal et logique que nous sommes là. Les associations culturelles de la province et des groupes locaux sont mis en avant. Nous faisons partie du Centre culturel de Sambreville".

Un des objectifs de ces deux journées portes ouvertes est de pésenter les initiatives culturelles namuroises. Des expositions, des concerts et des performances scéniques ont été prévues. Au total, ce sont plus de 50 animations qui sont proposées.

Quant aux 6 000 mètres carrés d'espace, ils sont envahis par les Namurois. "On est passé de l'ancienne Maison de la culture qui avait 4 500 mètres carrés d''espace à un lieu plus grand", précise Bernadette Bonnier directrice du service culture de la province de Namur. "Il y a maintenant ici trois salles de spectacle, trois niveaux d'exposition, des studios d'enregistrement et de répétion. Il y a également des résidences d'artistes, des salles d'animation et de formation. Nous accueillons aussi le point culture dans nos locaux. On a vraiment décuplé les missions du lieu".