Des milliers de morts par an en Flandre à cause de la pollution de l'air, selon le rapport de l'agence de l'environnement

La mauvaise qualité de l'air a un impact énorme sur notre santé. Des milliers de Flamands meurent chaque année prématurément à cause de particules et d'autres particules nocives, selon un rapport volumineux de 664 pages de l'Agence flamande de l'environnement.

Le "rapport annuel sur l’air", dont De Morgen publie ce vendredi des extraits, sera publié sur le site Web de l'agence aujourd’hui. Il explique que la Flandre atteint les objectifs les plus européens en matière de qualité de l'air, à l'exception du dioxyde d'azote (NO2), de l'ozone et des métaux lourds. Mais par rapport aux normes plus strictes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les particules et le dioxyde de soufre posent également problème.

L'Agence estime que le nombre annuel de décès prématurés dus à des particules se monte à 4100, à l'ozone à 100, au dioxide de soufre entre 1800 à 3.600, selon le seuil appliqué.