Des milliers de maisons vont rester sans gaz pendant plusieurs mois

"C’est un travail titanesque, commente le directeur général de Resa Gil Simon. Ce mardi, 10.000 foyers sont privés d’électricité et 10.000 sont privés de gaz. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes. Pour l’électricité, c’est une question de semaines, mais pour le gaz, cela va prendre des mois…"

Pour l’électricité, la situation s’est déjà améliorée depuis jeudi. Au pic de l’inondation, 26.500 foyers étaient privés de courant. Plus de 400 cabines de distribution ont été mises hors service. Les techniciens de Resa, qui ont beaucoup de difficultés à circuler dans les zones sinistrées, ont déjà restauré 300 cabines ou installé des groupes électrogènes de secours. Il faut aussi reconstruire 50 kilomètres de réseau électrique dans la vallée de la Vesdre et de l’Ourthe. Et remplacer 7500 compteurs électriques dans les maisons inondées. "Nous espérons avoir terminé fin août", déclare Gil Simon.