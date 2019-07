Des melons et des abricots cultivés en Hesbaye

A Antheit, près de Wanze, à la ferme bio du Val Notre-Dame, les melons grandissent dans des tunnels. Ils sont presque mûrs. Bernard Jolly, producteur, explique : "Il faudra encore attendre deux ou trois semaines. Il nous faudrait de belles températures et du beau soleil pour pouvoir les faire gonfler et les remplir de sucre. L’arrosage est indispensable au démarrage. Après il faut limiter l’arrosage pour permettre au taux de sucre de monter dans la plante".

Une préférence pour le melon de Cavaillon et le Galia ?

La famille Jolly propose deux variétés de melons. La totalité de la production sera vendue en circuit court : "Il y a le melon de Cavaillon, le Charentais à la chaire orange qui est le plus connu et un autre le Galia à la peau plus verte qui est beaucoup plus lisse. Nous arrivons à écouler très rapidement tout ce que nous produisons", conclut Bernard Jolly.

Des abricots à la Ferme de Freloux

A Fexhe-le-Haut-Clocher, Stephan Jansen est un des rares producteurs d’abricots. La terre de Hesbaye convient parfaitement à ses arbres : "La plantation des arbres a eu lieu en 2017 et 2018. C’est donc la troisième année qu’ils sont en terre. C’est la première année que je récolte et la situation est prometteuse. Cela dit, il faut voir le climat. Il ne faut pas trop de pluie car dans ce cas et le fruit peut exploser ou pourrir sur l’arbre". D’après les prévisions météorologiques, le soleil sera de notre côté", explique le jeune producteur.

Neuf variétés

A 33 ans, Stephan Jansen est désireux d’apprendre toutes les ficelles du métier : "J’ai écouté les conseils du pépiniériste, en Allemagne. J’ai choisi neuf variétés pour étaler la récolte et limiter les risques car pour certaines floraisons, le temps n’est pas beau", dit-il. Des situations qui permettent à Stephan Jansen de réaliser des expériences et d’en tenir compte pour le futur.

A Freloux, comme à Antheit, la production est vendue sur place. Vendredi prochain, les clients seront nombreux à se bousculer pour acheter les abricots cultivés en Hesbaye.