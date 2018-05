Des maisons inondées à Solre-sur-Sambre et à Dour suite aux violents orages

Selon nos informations, une dizaine de maison ont été évacuées à Dour, près de Mons, suite aux inondations provoquées par de violents orages ce mardi soir. Au total, une quarantaine de maisons ont été touchées par des inondations.

Une coulée de boue et des inondations à Solre-sur-Sambre

De violentes averses se sont également abattues sur la Botte du Hainaut mardi soir. A Solre-sur-Sambre (Erquelinnes), une coulée de boue a envahi une rue. Une dizaine d'habitations sont inondées.

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont reçu une dizaine d'appels, mardi en début de soirée, en raison de trombes d'eau qui se sont abattues sur la région de Beaumont et d'Erquelinnes. La rue de Thuin à Solre-sur-Sambre a ainsi été traversée par une coulée de boue et de graviers. Une dizaine de maisons ont été inondées. Les sapeurs se sont rendus sur place pour des pompages de cave et l'installation de sacs de sable.

En région liégeoise, les pompiers ont été fortement sollicités dans l'après-midi. Quelques artères du centre de Tilff se sont retrouvées sous eau.