Des maisons d'intérieur d'îlot très anciennes "découvertes" rue Cathédrale à Liège : elles seront démolies

Vous avez probablement vu passer cet ensemble de photos prises rue Cathédrale à Liège. Elles montrent de très vieilles maisons d'intérieur d'îlot réapparues à la suite des démolitions des dernières semaines. La plus ancienne de ces maisons a probablement quatre cents ans. Si vous souhaitez les voir, dépêchez-vous : elles aussi vont être démolies.

Le chantier se situe au bout de la rue Cathédrale, entre le débouché de la rue de l'Agneau et la rue Léopold. Sur le le côté gauche vous verrez une toute petite maison en ruine, avec trois fenêtres au premier étage, une fenêtre dans une toiture en forte pente et une façade à colombages. C'est cette maison-là qui date probablement du dix-septième siècle. Juste à côté d'elle, sur la droite, il y a les restes d'une autre maison à colombages, plus grande, et à sa suite, une longue façade qui part vers la rue de Gueldre, elle aussi en pans de bois. Celle-là est plus tardive et pourrait être l'un des tout premiers immeubles à appartements de Liège, des appartements peut-être couplés à des ateliers.

Ces maisons étaient cachées par celles qui ont été démolies à front de rue. La Ville et l'administration du patrimoine assurent que tout cela n'était plus entretenu depuis des dizaines d'années et qu'il était dangereux d'y entrer. Des archéologues ont fouillé les lieux et ont réalisé une modélisation 3D à distance, pour ne pas se mettre eux-même en danger. Ils y retourneront après les démolitions. Ils espèrent trouver sous les cours et dans les caves des couches de terre qui n'auraient plus bougé depuis le Moyen-Age. A défaut de garder les vieilles maisons, les démolir servira à écrire l'histoire de Liège.

Ces immeubles appartiennent à la Ville de Liège et leur démolition fait l'objet d'un permis. C'est du logement qui viendra les remplacer.