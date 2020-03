Des logopèdes dans les écoles pour partager avec les enseignants et éviter les rendez-vous tardifs

La pratique est de plus en plus courante. Cela évite les rendez-vous tard le soir pour les jeunes élèves. Mais surtout, l’autre avantage est le partage d’informations avec la direction et les enseignants. Certains établissements sont contre, d’autres tout à fait pour. C’est le cas de l’école primaire Saint-Jean Baptiste de Salzinnes.

Dans cet établissement, pendant que certains élèves sont à la récréation, d’autres travaillent dans le bureau de la logopède. C’est le cas de Pénélope, 8 ans et demi : "je viens deux fois par semaine. Ici, je fais des exercices pour épeler les mots, les écrire et les retenir", explique l’élève de 3e primaire.

Le jeu est simple. La logopède lui tend des cartes et l’écolière doit épeler chaque lettre et voyelle… Il faut ensuite trouver et dire le mot à voix haute. Cette écolière souffre de dyslexie et de dysorthographie. Ces séances l’aident à progresser.

Une pratique qui a des avantages

Sur les 700 élèves de l’établissement namurois, plus de 40 consultent chez la logopède présente au sein de l’établissement. "C’est assez fréquent de retrouver des logopèdes dans les écoles en Wallonie. C’est moins le cas en Flandre", explique Annick Piette qui exerce en cabinet et en milieu scolaire.

"Cela permet une meilleure collaboration avec les enseignants. On est proche des instituteurs et professeurs. On peut partager des informations avec eux et évoquer les aménagements possibles pour les enfants atteints de troubles de la parole ou de l'écriture. Cela permet aussi aux enfants qui sont trop fatigués après les cours de pouvoir bénéficier d’une rééducation logopédique pendant la journée, même le matin. Pour des enfants qui ont une dyslexie ou un trouble de l’attention, il n’est pas question d’aller chez la logopède à 19 heures", conclut-elle.

Certaines directions refusent que la profession paramédicale et payante soit exercée dans l’école. En cause : les trop nombreuses interruptions pendant les cours. D’autres tolèrent une séance sur deux au sein de l’établissement. C’est le cas au Collège Saint-Guibert de Gembloux. "La logopédie peut se faire à l’école mais que l’on ne s’y trompe pas. D’abord, il faut réaliser un bilan initial en cabinet. C’est obligatoire", précise Annick Piette.

Une plus-value pour les parents...

La logopédie à l’école c’est avant tout un service. Car le suivi en cabinet est de toute façon nécessaire. "Pendant les vacances, il n’est pas question pour certains enfants de ne plus suivre des séances de logopédie", assure Annick Piette.

Quant à l’Union professionnelle des logopèdes francophones, elle rappelle que "le plus important en plus des efforts des patients est surtout le suivi des parents".