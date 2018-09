Des jeunes molenbeekois de l'ASBL Bien ou Bien interdits de voyage en Israël

Quelques jeunes molenbeekois de l'ASBL Bien ou Bien sont arrivé lundi matin à l'aéroport de Tel Aviv. Ils venaient passer quelques jours en Israël en séjour touristique. Mais c'était sans compter sur les autorités israéliennes. À peine arrivé à l'aéroport, ils sont arrêtés et refoulés peut-on lire sur le mur Facebook de l'Asbl: "après près de 7 heures d'interrogatoire et d'attente, ils sont tout simplement refoulés! Tristesse, colère et incompréhension"

Lundi en fin de soirée, un deuxième message annonce "6 heures après avoir été refoulés, nos jeunes de Bien ou Bien ont toujours leurs passeports confisqués et ne sont toujours pas libéré".

Ce mardi matin, les jeunes ont repris l'avion direction Bruxelles. Arrivés sur le sol belge, ils ont reçu leurs passeports en retour.