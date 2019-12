Dès janvier prochain, le cdH sera reconnu comme groupe politique au parlement bruxellois

Le parlement bruxellois a adopté ce vendredi plusieurs modifications de son règlement, permettant la reconnaissance du cdH comme groupe politique à partir de janvier prochain. Depuis les élections du 26 mai dernier, le cdH ne compte plus que six élus, soit moins que les 10% du groupe linguistique francophone requis pour bénéficier du statut de groupe et des avantages politiques et matériels qui y sont liés (présidence de commission(s), bureaux, personnel…).

Sur proposition de la cheffe de file du centre démocrate humaniste, Céline Fremault, soutenue dans sa démarche, notamment par le président de l’assemblée bruxelloise, Rachid Madrane (PS), sera reconnue comme groupe, à partir du mois de janvier, toute formation représentée au parlement bruxellois par au moins 5% du groupe linguistique auquel celle-ci appartient.