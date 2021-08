Des habitants d'Anderlecht plongés dans le noir pour cause de trafic de drogue

Toujours selon la DH, des revendeurs de drogue ont saboté les boîtiers électriques permettant l'éclairage du quartier pour pouvoir opérer en toute tranquillité. Fabrice Cumps, le bourgmestre d'Anderlecht, confirme : "C'est clair qu'il y a un des boîtiers de Sibelga qui est particulièrement exposé et donc il va falloir trouver des solutions avec Sibelga pour le rendre moins accessible. Nous avons déjà mené des opérations de grande ampleur avec la police, notamment au mois de juin, pour lutter contre le phénomène du deal. Elle a permis de nombreuses interpellations (...) mais c'est quelque chose qu'il faut poursuivre dans la durée et on s'y attelle."

Le quartier autour de la Place du Conseil défraye la chronique depuis de nombreuses années. La présence d'un commissariat de police à côté de l'hôtel de ville n'a apparemment produit aucun effet dissuasif sur l'activité des revendeurs de drogue. Chef de file de l'opposition MR, le conseiller communal Gaëtan Vangoidsenhoven réclame "une réaction rapide de l'autorité, sinon la situation risque de devenir de plus en plus complexe, avec une appropriation du domaine public par des bandes qui s'adonnent à toute une série de trafics, vraisemblablement le trafic de drogue."

Les habitants de ce quartier populaire demandent, eux, que la police et les autorités communales se montrent plus sévères dans la répression des faits de délinquance. Outre le trafic de stupéfiants, le quartier voit s'accumuler les dépôts clandestins et subit également violence et intimidations.