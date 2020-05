Cela fait six mois tout juste qu’ils ont mis les voiles, après avoir vendu tout ce qui leur appartenait à Silly. Clarisse, Christophe et leurs deux enfants sont partis, sac au dos à la découverte de l’Asie et de l’Océanie. Mais la pandémie a sérieusement perturbé leur planning.

Des globe-trotters hennuyers confinés en Thaïlande - © Tous droits réservés Ils nous répondent depuis la plage. Le bruit des vagues, les cris des oiseaux s’entendent sur l’enregistrement. Depuis deux mois, ils ont déposé leurs sacs sur l’île de Ko Phangan en Thaïlande. Décor de carte postale. Maison avec vue sur mer, plage privée, hamac pour faire la sieste. Le pied ? Oui et non. "Pour les enfants, c’est vraiment super. Ils vivent le confinement de la meilleure des manières", explique Christophe. "Je vais à la piscine, je mange, je vais à la piscine, puis à la plage, on fait une chasse au trésor", raconte Virgile. "Ils sont heureux. On leur dit confinement, ils répondent super !" ajoute le papa en riant. Mais pour les adultes, qui avaient préparé avec tant de minutie leur voyage au bout du monde, le confinement est plus difficile à digérer.

Des globe-trotters hennuyers confinés en Thaïlande - © Tous droits réservés "Quand nous sommes arrivés en Thaïlande, nous devions rester deux jours à peine, puis prendre un vol pour Hawaï. Nous étions le 2 mars. A cause du coronavirus, le vol a été annulé. Nous avons décidé de nous poser un peu. Cela faisait 4 mois que nous étions sur les routes, cela allait nous permettre de souffler un peu". Mais la crise a pris de l’ampleur, et remis en cause l’étape suivante du voyage, LA destination qu’ils attendaient tous : "le pays des kangourous"! "En quittant l’île de Ko Phanang, dans un minibus, nous avons appris que l’Australie allait fermer ses frontières 48 heures plus tard. Notre vol allait arriver 18 heures après cette fermeture".

Des globe-trotters hennuyers confinés en Thaïlande - © Tous droits réservés Ils tentent le tout pour le tout, remuent ciel et terre pour trouver un vol plus tôt. "Nous n’étions pas dans le même véhicule, le réseau ne fonctionnait pas bien, nous n’avons pas réussi". Ils refoulent leurs larmes, pour ne pas faire de peine aux enfants. "Mais c’était vraiment un coup dur. Il a fallu du temps pour l’avaler", reconnaît Clarisse. Ils décident de ne plus cacher l’existence du virus aux deux petits. "Avant, on leur avait dit que l’avion pour Hawaï était tombé en panne. Là on leur a tout expliqué, qu’il y avait un virus, et qu’il allait falloir se protéger". Sur le sol thaïlandais, comme au Myanmar, au Bhoutan, ils se sentent très en sécurité. "Le confinement en Thaïlande n’est pas obligatoire mais fortement conseillé, et partout les gens font extrêmement attention. Sans qu’on leur demande, les Asiatiques sont très respectueux des règles, du port du masque, partout, de l’usage du gel désinfectant… Les gens respectent".

Des globe-trotters hennuyers confinés en Thaïlande - © Tous droits réservés Ont-ils pensé rentrer, malgré tout ? Mettre fin à leur grand voyage ? "Plusieurs fois, oui. On y a réfléchi longtemps. Puis on s’est dit qu’on n’était pas des touristes : on est parti au long cours et on n’a plus rien en Belgique. Rentrer, c’était louer, ou risquer de contaminer sa famille si on loge chez eux. On s’est dit aussi que, quitte à être enfermé, autant l’être en Thaïlande avec un climat beaucoup plus favorable et une vie dans le jardin, avec une plage privée dont on profite tous les jours".

Des globe-trotters hennuyers confinés en Thaïlande - © Tous droits réservés A l’ombre des cocotiers, ils préparent la suite du voyage et leurs articles, vidéos pour les blogs qu’ils animent. "Nous avons du temps pour penser à la suite de l'aventure, sereinement". Ils ont déjà traversé le Népal, le Bhoutan (dont ils sont tombés amoureux). Coup de cœur aussi pour le Myanmar, le Sri Lanka, l’Inde…"On en prend plein les yeux !" Virgile et Oscar nous diront avoir surtout apprécié "l’avion et le train". Réponse un peu expéditive, peut-être… Mais excusez-les : ils ont une chasse au trésor à terminer. Alors, les questions des journalistes, hein…