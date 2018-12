Des gilets jaunes pacifistes distribuent des tracts dans Namur

Une dizaine de gilets jaunes ont distribué des tracts détaillant leurs revendications dans Namur samedi matin. Ils veulent montrer que leur mouvement est avant tout pacifiste et inviter d'autres personnes à les rejoindre.

"Ce qui s'est passé hier à Bruxelles avec les casseurs est inadmissible, ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à des résultats", explique Marc-Henri Jamain, qui fut porte-parole des gilets jaunes alors qu'ils bloquaient le dépôt de Proxifuel à Wierde. "Ici, on veut avant tout faire passer un message pour que plus de personnes pacifistes comme nous se mobilisent."

Le tract met en avant les attentes des militants namurois. "L'union fait la force ! Plus de moyens pour l'éducation, les hôpitaux, la police et les pompiers. Interdiction du cumul, des jetons de présence, des avantages pour tous le politiciens. Baisse de la TVA, des accises et des charges. Harmonisation des taxes aux trois régions. Aide aux indépendants et impositions à la baisse. Mettez le gilet, unissons-nous", peut-on y lire.

On en a tous ras-le-bol, ils ont raison

Les passants sont majoritairement réceptifs. Certains vont même jusqu'à donner leurs coordonnées en vue de prochaines actions. "On en a tous ras-le-bol, ils ont raison", lance l'un d'eux. D'autres sont clairement contre le mouvement qui selon eux occasionne uniquement des gênes pour la population.

Ce blocage des citoyens, c'est à tout prix ce que veut éviter M. Jamain à l'avenir. "Nous allons nous joindre à la Marche pour le climat et nous irons manifester avec les policiers si on nous y autorise", explique-t-il. "On veut aussi organiser de nouvelles actions à Namur mais sans déranger des gens comme nous qui n'ont rien demandé. Notre cible, c'est le gouvernement."