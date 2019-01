Des gilets jaunes devant la justice Bruxelloise ce vendredi matin

Quatre personnes doivent comparaître ce vendredi matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Elles ont été prises en flagrant délit d'avoir participé aux débordements des 30 novembre (pour 3 d'entre eux) et 8 décembre derniers (le 4ème), dans les rues de Bruxelles, lors de manifestations de "gilets jaunes". Ces quatre personnes doivent répondre de faits de "rébellion armée en bande". Et pour l'un d'entre eux, de "coups et blessures" et "détention d'arme" (il aurait jeté des pierres et blessé un policier). Ce sont des prévenus aux profils variés: ils ont entre 23 et 44 ans, certains d'entre eux sont connus des autorités judicaires. Théoriquement, ils encourent des peines de prison pouvant aller (pour l'un d'entre eux) jusqu'à 5 ans. Le jugement ne devrait pas tomber avant plusieurs semaines.