"Des gens toquaient à nos portes pour demander à manger…" : Un frigo solidaire est né dans le Laveu à Liège

Faire profiter nos surplus alimentaires à ceux et celles qui en ont besoin, tel est l’objectif du frigo solidaire installé dans le quartier liégeois du Laveu. Ce dernier est accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. La ville de Liège lui a laissé trois mois pour faire ses preuves, avant d’être potentiellement retiré. Aujourd’hui, le bilan est plus que positif.

En revanche, certains aliments sont à éviter : "On dit non aux choses pourries par exemple. Si on a eu quelques mauvaises surprises, c’était anecdotique par rapport à l’ensemble. Donc les fonds de pot de ketchup ça, ce n’est pas très sympa, oubliez-les ceux-là." ajoute-t-elle en souriant. Quant à l’accès au frigo, il n’y a (presque) pas de règles mises en place : "Les usagers peuvent venir se servir quand ils veulent, il n’y a pas de contrôle" mais ce type de formule comporte parfois quelques inconvénients. "On l’a vécu à deux ou trois reprises, certaines personnes viennent "faire leurs courses". Du coup, il arrive que tous les produits frais soient pris d’assaut parfois par une ou deux personnes et là, c’est vrai que c’est très problématique. Pour répondre à cela, on va sans doute remettre un mot explicatif mais à nouveau : comment on contrôle ça ? C’est aux gens à se contrôler. La seule chose qu’on leur demande c’est de partager. Il y a beaucoup de gens dans le besoin et le but c’est que le frigo en dépanne un maximum." souligne-t-elle.

"Le mode de fonctionnement du frigo est très simple" explique Géraldine Brausch, citoyenne du Laveu et initiatrice du projet. "N’importe qui peut venir déposer de la nourriture. On dépose ce qu’on a en surplus chez soi, les surplus qui ne sont pas cuisinés mais aussi ceux qui le sont. Une portion de repas en trop par exemple mais dans ce cas il faut bien veiller à mettre sur une étiquette les composants de la préparation et la date de préparation comme ça, il y a une traçabilité de ce qui est déposé".

"Le projet de frigo s’inscrit dans la foulée de l’aide d’urgence qu’on a mise en place avec différents citoyens du quartier au début du confinement en mai 2020." explique Géraldine Brausch. "Pendant le confinement, on a compris qu’il y avait des problèmes d’accès à l’alimentation. Comment ? Parce qu’on a commencé à avoir des gens qui toquaient à nos portes pour demander à manger et là on s’est dit "waouh". On a fait des collectes de nourriture qu’on distribuait à des ASBL d’aide aux sans-papiers ou simplement à des gens du quartier. Contrairement à ce que certains peuvent dire : "À Liège il y a moyen de se nourrir", ce n’est pas vrai." affirme-t-elle. "Ce n’est pas si simple, c’est très formalisé, il faut prendre des rendez-vous pour avoir des colis et du coup, je repense à ce frigo solidaire que je n’ai pas du tout inventé d’ailleurs mais je trouvais cette idée tellement géniale que je me suis dit "il faut se lancer là-dedans"".

Si un frigo est "simple et léger à gérer", sa mise en place, elle, est un peu "laborieuse" : "Mais comme on a l’avantage d’être un réseau sur le Laveu, ce n’était pas si lourd" précise Géraldine Brausch. "On est donc partis là-dessus. J’ai au départ contacté quelques copains du quartier pour voir s’ils étaient partants. On a commencé par les démarches auprès de la ville. On a mis un an à obtenir les autorisations et puis, finalement on l’a lancé". Après quelques mois, les résultats sont surprenants : "Le bilan est vraiment au-dessus de nos attentes. On a fini par obtenir trois mois d’essai donc on verra bien fin novembre l’évaluation. On ne s’attendait pas à ce que ça marche aussi bien" confie-t-elle.

Ces quelques "copains" qui ont aidé Géraldine Brausch à lancer le projet sont Sébastien Demeffe, Thierry Penders, la Maison médicale du Laveu et le magasin "Le temps des Cerises" : "son gérant nous a beaucoup aidés, ne fût-ce que pour permettre que le frigo soit déposé devant son annexe" explique Géraldine Brausch. Ensuite, le Comité de quartier du Laveu : "C’est notre plus gros donateur qui nous a permis d’acheter le frigo et de payer une partie de l’installation électrique qui s’élevait à pas loin de 400 euros". C’est également un don du CPAS qui a permis prioritairement de remplir le frigo à ses débuts. Le service social du Laveu et le Cercle du Laveu ont eux aussi soutenu l’initiative.

Ensuite, ce sont les citoyens qui se sont mobilisés : "On a eu des dons anonymes de gens du quartier ou d’ailleurs" raconte-t-elle, "ils nous ont permis d’acheter le matériel pour faire la structure du frigo. Le reste des dons, on le garde précieusement pour payer l’électricité annuelle parce qu’elle n’est pas fournie par le Temps des Cerises. J’espère que je n’oublie personne et si j’en oublie, je m’excuse", achève Géraldine avec un sourire empreint d’une petite pointe d’inquiétude.