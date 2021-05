Des fresques dans un ancien local scout à Ixelles attribuées à Hergé? Une procédure de classement est lancée

C’est comme si on ouvrait le tombeau de Toutankhamon

C’est l’émerveillement, on s’en doute. "Pour les amateurs d’Hergé, c’est comme s’ils ouvraient le tombeau de Toutankhamon", explique aujourd’hui Yves Rouyet. "Celui qui ne connaît rien à l’œuvre d’Hergé va considérer que ces fresques sont de bonne facture mais ne comprendra pas leur portée."

Pourquoi faut-il dès lors les classer ? "Pour les préserver, tout d’abord parce qu’elles sont dans un local fréquenté par des élèves qui n’ont peut-être pas toujours conscience de leur importance. L’Institut Saint-Boniface, propriétaire, n’a pas les moyens de mener la restauration, même si la commune a pu dégager un budget de 10.000 euros pour des études."

"Ensuite", ajoute Yves Rouyet, "c’est un trésor extraordinaire. C’est un chaînon manquant pour comprendre à la fois l’œuvre d’Hergé et l’histoire de la bande dessinée. C’est chez les scouts et notamment à Saint-Boniface qu’Hergé va apprendre à raconter des histoires. Il va vivre des aventures et inventer la bande dessinée chez les scouts. Il va décorer le local scout et illustrer des revues. C’est en illustrant des revues qu’il va développer son univers graphique avec une finesse extraordinaire et qu’il va inventer le mouvement, comme on ne l’avait jamais vu précédemment dans la bande dessinée."

Difficile de juger de la valeur réelle de cette œuvre

Suffisant pour sauvegarder le petit espace et ses dessins ? Dans une analyse datant de juin 2020, la Commission royale des Monuments et Sites (CRMS) a émis son avis. Il n’était pas si catégorique que cela. "Tout en reconnaissant la qualité évidente de l’œuvre d’Hergé et l’intérêt de préserver ses œuvres de jeunesse, la CRMS s’interroge sur le bien-fondé de la demande de classement telle que présentée", dit-elle.

Le dossier de demande de classement ne serait pas assez documenté au moyen de photographies récentes, d’une analyse comparative plus approfondie des œuvres de jeunesse d’Hergé, de l’état matériel des peintures et de leur support, de l’état actuel de ce local. "Il est difficile de juger de la valeur réelle de cette œuvre sans une expertise plus aboutie."

Témoignages

De plus, note la commission, le classement comme monument ne constituerait pas "le meilleur outil de reconnaissance patrimoniale à mettre en place afin de garantir la pérennité de ces dessins/peintures".