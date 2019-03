Des foyers de la maladie de la langue bleue découverts en province de Luxembourg

L’AFSCA (agence fédérale pour la sécurité alimentaire) a confirmé, via un communiqué jeudi, la présence de fièvre catarrhale (maladie de la langue bleue) en Belgique.

Suite à la détection de la maladie dans une exploitation bovine près de Paliseul, en province du Luxembourg, l’AFSCA a lancé un plan de surveillance accru dans tous les élevages bovins et ovins situés dans un rayon de 5 km autour de l’exploitation contaminée.

Résultat, plusieurs animaux infectés ont été découverts dans quatre exploitations bovines autour de celle de Paliseul. Le pays est par conséquent placé sous statut de « zone réglementée ».

Pas de risque sanitaire

La fièvre catarrhale est une maladie virale, transmise par des moucherons piqueurs. Elle touche principalement les moutons et les bovins. Présente dans plusieurs pays européens comme la France, l’Allemagne ou encore à Chypre, elle n’est pas contagieuse par contact entre animaux mais uniquement via les insectes infectés, précise l’Agence fédérale.

Le virus n’est pas dangereux pour l’homme et il n’est pas non plus nécessaire d’abattre les animaux porteurs du virus.

L’AFSCA indique donc qu’elle appliquera toutes les mesures prévues par la réglementation européenne. A partir de ce 28 mars, les mouvements intracommunautaires d’animaux seront soumis à des conditions. L'Agence ne certifiera que les animaux qui remplissent ces conditions pour les échanges intracommunautaires. Il n'y aura pas de restriction de circulation des ruminants sur le territoire belge. Finalement, elle rappelle que la vaccination contre la maladie est facultative mais est vivement recommandée.

Pour plus d’informations sur la maladie, la législation ou encore la vaccination : http://www.favv.be/santeanimale/fievrecatarrhale/