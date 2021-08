Des feux d’artifice ont provoqué l’explosion à Deurne

Des feux d’artifice ou des puissants pétards ont été utilisés pour déclencher l’explosion qui a secoué la Palinckstraat à Deurne (Anvers) la nuit dernière, a indiqué samedi matin le parquet d’Anvers, qui a désigné un juge d’instruction pour faire la lumière sur les faits. L’enquête devra par ailleurs déterminer si l’incident est en lien avec le milieu de la drogue à Anvers.

Personne n’a été blessé lors de l’explosion mais une maison a été endommagée.

La police judiciaire fédérale, le laboratoire judiciaire et le service de déminage de l’armée (SEDEE) sont descendus sur place afin de faire les constatations d’usage et s’assurer qu’il n’y avait plus aucun danger.