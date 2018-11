Des feuilles mortes transformées en compost... mais à quelles conditions?

Vous les croisez quasiment tous les jours en ce moment : les ouvriers communaux, équipés de souffleurs et aspirateurs débarrassent rues et parcs des feuilles mortes. Elles se ramassent par mètres cubes entiers. Que deviennent toutes ces feuilles mortes, une fois ramassées? La solution la plus évidente est de les composter, mais ce n'est pas si simple. Toutes les feuilles ramassées ne sont en effet pas compostables. En rue, elles se sont souvent mélangées à des détritus et des hydrocarbures. Dans certains parcs, des gravillons peuvent également nuire à la bonne qualité du compost. Ces feuilles sont donc envoyées à l'incinérateur, comme de simples déchets. Tout ce qui est ramassé dans les parcs ou dans les rue piétonne peut lui être valorisé. Braine-l'Alleud le fait, par exemple, dans les sous-bois du parc du Cheneau.