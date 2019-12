Des fermes des environs de Tubize s'ouvrent à l'accueil social avec "Vaches et Bourrache"

Derrière l’intitulé un peu comique "Vaches et Bourrache" se cache un projet très sérieux, mené depuis deux ans par le CPAS de Tubize. "L’objectif est de développer de l’agriculture sociale et de permettre à des agriculteurs de se diversifier en accueillant au sein de leur ferme des participants qui recherchent un mieux-être", explique Catherine Franssen, initiatrice du projet au sein du CPAS. Une quinzaine de fermes, en Hainaut et en Brabant wallon, accueillent donc une ou plusieurs fois par semaines des personnes fragilisées. Il peut s’agir de personnes qui rencontrent des problèmes de santé mentale, qui ont vécu un burn-out, une perte d’emploi ou un accident de vie, ou qui cherchent tout simplement à redonner du sens à leur quotidien. Mettre les mains dans la terre, s’occuper d’animaux, être en contact avec la nature peut en effet s’apparenter à une véritable thérapie. "Ces personnes ne sont pas vues comme de la main-d’œuvre supplémentaire. Il n’y a aucun objectif de rentabilité, insiste Catherine Franssen. C’est vraiment dans un objectif de mieux-être. Chacun s’occupe donc comme il le sent, du moment que ça lui fait du bien".

Andy De Paepe cultive des légumes bio à Haut-Ittre et accueille dans sa ferme deux fois par semaine Guy, avec qui il partage beaucoup. "L’objectif premier n’était pas d’avoir une aide. Je souhaitais avant tout ne pas être toujours tout seul sur le champ, confie le cultivateur. C’est un métier que j’aime beaucoup, dans lequel je me sens bien et qui pour moi a du sens. J’avais donc envie de partager cela avec d’autres personnes". Et même si ses journées sont fort chargées, comme celles de tous les agriculteurs, ces moments-là sont précieux pour lui : "Parfois c’est difficile de prendre ce temps-là, mais je pense que c’est important de le prendre car c’est positif pour tous les deux". Concentré sur la préparation de l’ail qui va être replanté, Guy confirme : "Je viens deux fois par semaine et ça me fait vraiment du bien. J’attends ce moment chaque semaine, et parfois ça me semble long".