Des faons sauvés grâce aux drones de l'asbl "Sauvons Bambi"

Tanguy Allard est un lève-tôt en ce moment. A cinq heures du matin, à l'aide d'un drone, il détecte les faons de chevreuils qui viennent de naître. Ces animaux se cachent sous les herbes pour ne pas être repérés par des prédateurs. Tanguy Allard, cofondateur de l'asbl "Sauvons Bambi", explique: "C'est un drone équipé d'une caméra thermique et d'une caméra classique. La caméra thermique sert à détecter les sources de chaleur. L'autre située juste en-dessous me confirme si c'est bien un faon ou autre chose".

Les agriculteurs fauchent l'herbe

Actuellement, dans les parcelles, les agriculteurs fauchent l'herbe. Si les faons ne sont pas localisés par les drones, ils seront déchiquetés par l'engin agricole. Marcel Ingels, titulaire du droit de chasse du terrain où les recherches se poursuivent, explique: "Les jeunes faons ne suivent pas encore la maman. Ils restent seuls, après la naissance, entre une semaine et quinze jours. Après, ils suivent la maman et il n' y a plus de danger pour eux".

Une minute pour surveiller quatre hectares

Les opérations de recherches sont rapides. Il faut une minute à l'opérateur pour détecter les sources de chaleur sur une superficie de quatre hectares. Tanguy Allard poursuit en souriant car sa recherche est réussie: "Une fois que l'on en a vu un, on a la fièvre et on veut recommencer".

L'agriculteur collabore sans problème

Une caisse est immédiatement placée sur le faon. Elle signale à l'agriculteur la présence de l'animal. Philippe Borlée, agriculteur, explique: "Tout ce que l'on peut voir, c'est en regardant à l'arrière du tracteur, on verra peut-être du sang ou quelque chose. Nous on ne l'aura pas vu. Le faon a se cache au maximum. Le bruit ne fait pas peur à l'animal et pour l'agriculteur, c'est impossible de voir les faons".

"Sauvons Bambi" demande de l'aide

Après le passage du tracteur, la caisse est retirée et la chevrette vient s'occuper de son faon. L'asbl "Sauvons Bambi", mise sur pied en 2019 par Cédric Petit et Tanguy Allard, a repéré une cinquantaine de faons depuis le début du mois de mai. Elle souhaite davantage de reconnaissance de la part des pouvoirs publics et elle fait également appel à votre générosité. Actuellement, trente-cinq pilotes de drones sont accrédités par l'asbl. survolent les champs. La personne qui fait appel aux services de "Sauvons Bambi" est invitée à rembourser les frais de déplacement du pilote du drone.