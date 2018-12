Des examens annulés dans certaines écoles du Hainaut pour cause de grève des bus

La quasi paralysie des bus des TEC ce vendredi en Hainaut a poussé certains établissements scolaires à prendre les devants et à réorganiser leur session d’examens afin que les élèves ne soient pas pénalisés. Concrètement, certaines écoles ont décidé d’annuler les examens prévus ce vendredi et à les organiser à une autre date. C’est le choix qu’a fait le directeur de l’ITCF à Ath (960 élèves à Irchonwelz et sur le site de Vauban). Jean-Claude Rousseau explique : "nous avons anticipé cette grève du 14 et nous avons réaménagé les horaires d’examens pour que les élèves puissent les passer soit avant cette date, soit après" (notamment jeudi, qui était un jour blanc prévu pour la préparation des bulletins par les enseignants).

En conséquence, peu d’élèves de 5ème et 6ème étaient présents dans la cour ce vendredi matin. En 1ère, 2ème, 3ème et 4ème, seuls une trentaine d’élèves (sur 300 environ) étaient présents. Les éducateurs et les professeurs qui auront réussi à rejoindre l’école seront cantonnés à du travail administratif. Par ailleurs, une étude est organisée pour les élèves présents.

Il faut préciser que la ville d’Ath est très bien desservie par les transports en communs et que l’ITCF d’Irchonwelz compte un nombre important d’élèves qui viennent en transports en commun.