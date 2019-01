Des éoliennes en zone forestière, une première en Belgique

Le premier parc éolien en zone d’exploitation forestière de Wallonie porté par Luminus est en plein chantier à Lierneux. L’occasion de comprendre comment un tel investissement doit allier intégration paysagère, gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.

Six éoliennes ont été implantées sur la commune de Lierneux, au lieu-dit Lambiester. La parc éolien a pris place en zone d'exploitation forestière, une première en Belgique.

En 2015 déjà, Luminus avait introduit une demande de permis auprès de la Région Wallonne. Une demande refusée à l'époque mais aujourd'hui, le chantier touche à sa fin avec l'installation de la dernière éolienne.

"Si les zones forestières seront davantage prisées dans un futur proche, c'est parce que nous souhaitons lutter contre le réchauffement climatique et développer davantage les énergies vertes, explique Grégoire Dallemagne, CEO de Luminus. Le site de Lambiester a été choisi car il se situe près d'une ligne haute tension, qu'il est affecté à la production de bois résineux et qu'il a une faible valeur biologique. Pas de risque donc pour la biodiversité".

Les zones forestières seront davantage choisies aussi pour ne pas être à proximité des habitations. Ici, la première zone d'habitations se situe à plus de 900 mètres. De plus, le tourisme sera renforcé dans la région puisque deux parcours, l'un pédestre et l'autre VTT, seront aménagés.

Niveau déboisement, deux hectares de bois ont été rasés. D'après le directeur général de Luminus, ce projet en appelle à d'autres en Belgique.