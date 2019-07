Des entreprises à la place d'une prison dans le zoning d'Achêne

"C’est mort. Complètement mort." L’ancien bourgmestre de Ciney et actuel président de BEP expansion, Jean-Marie Cheffert, est très clair par rapport au projet de prison dans le zoning industriel d’Achêne : le projet est abandonné. D’ailleurs, le BEP vient de racheter les 8 hectares qui étaient réservés depuis de longues années pour un centre pénitentiaire. Et n’a eu aucune difficulté à trouver des entreprises pour occuper le terrain.

Quatre nouvelles sociétés, du secteur agricole et de la construction, vont prochainement s’installer : Cosse, Renov Agri, Agro PES et Laurent Marchal terrassement. Et le village numéro 3 Manupal, une entreprise de travail adapté déjà présente sur le site d’Achêne, va pouvoir s’étendre. "Les entreprises se pressent au portillon, confirme Jean-Marie Cheffert. La demande est forte."

Récemment encore, le groupe électroménager Vanden Borre a entamé la construction d’un centre logistique dans le zoning d’Achêne, pour alimenter une dizaine de commerces dans la région. C’était une des dernières parcelles disponibles.

Non loin de là, le zoning de Ciney est aussi quasiment plein. Les entreprises de la région attendent donc avec impatience la création d’un nouveau parc de 50 hectares, à cheval sur Ciney et Hamois. La Région wallonne vient de donner son feu vert. Il devrait être inauguré en 2021.