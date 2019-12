Des enfants de rue, au cœur de Bruxelles

Le phénomène est méconnu, il est pourtant bien réel et s’est récemment amplifié : de jeunes adolescents – et même des enfants- vivent seuls, dans les rues de Bruxelles. Ce sont des mineurs originaires du Maghreb pour la plupart (souvent marocains) qui sont arrivés ici sans parents. Ce ne sont ni des migrants en transit qui tentent de rejoindre un autre pays pour y réaliser un projet, ni même des jeunes en attente d’un statut : ce sont des adolescents arrivés ici déjà marginalisés, qui errent sans véritable projet.

Des gamins de 11 ou 12 ans

"En général quand on parle de mineurs étrangers non accompagnés, on parle de mineurs entre 15 et 18 ans, explique le Délégué général aux droits de l’enfant, Bernard Devos. Là, il n’est pas rare de voir des gamins de 11, 12 ans. Ils viennent d’une ligne côtière juste en face de l’Europe, entre Assilah, Oujda et Nador en passant par Tanger et Al Hoceima. Ils arrivent chez nous sans aucune demande d’asile particulière : ils savent qu’ils ne pourront pas l’obtenir. Ils viennent pour des raisons économiques. Ce sont des gamins des rues chez eux qui ont une trajectoire de rue chez nous".

Une logique de petite délinquance

Aujourd’hui, c’est plutôt du côté de l’avenue de Stalingrad (près de la gare du Midi) qu’ils évoluent par petits groupes (avant, c’était plutôt le quartier nord). Ils passent d’un squat à l’autre, survivent de petits délits, et souffrent d’addiction à des drogues bon marché comme la colle ou les solvants. Il est impossible d’évaluer leur nombre (au moins plusieurs dizaines, sans doute des centaines) car ils sont peu très peu visibles. S’ils entrent en contact avec les travailleurs sociaux, c’est généralement parce qu’ils en ont été contraints.

Méfiants, fuyants

"C’est compliqué de les joindre car ils sont très méfiants à l’égard de tout ce qui est institutionnalisé et organisé, poursuit Bernard Devos. Parfois certains rentrent dans les centres d’orientation et d’observation de Fedasil, mais ils y restent à peine 24 heures, il n’y a pas le temps d’une accroche supplémentaire".

En réalité, les rares liens que la société entretient avec ces jeunes se limitent aux moments qui suivent une intervention de police. Suivant le contexte, les adolescents sont confiés à Fédasil ou à un juge de la jeunesse, puis envoyés dans des lieux d'hébergement et de prise en charge, parfois IPPJ. Mais dès lors que c'est en milieu ouvert, la prise en charge est éphémère.

A Ixelles, au relais de Synergie 14 (qui accueille, héberge et accompagne des mineurs étrangers non accompagnés), l'assistante sociale Vinciane Gillet témoigne : "Quand ces jeunes arrivent ici par contrainte, ils disparaissent rapidement. Parce qu’ils sont habitués à vivre dans leur monde avec leurs amis, en bandes, dans un milieu qui les sécurise. L’intégration dans un monde institutionnel ne les intéresse pas a priori". Le directeur de l’asbl Thomas Senghor décode : "Si on n’arrive plus à les accrocher, c’est parce qu’on reste dans la même offre, c’est-à-dire l’hébergement, l’accompagnement social, médical et scolaire. Or, leurs attentes ne correspondent pas à cette offre. On n’arrive pas à trouver l’adéquation entre les ambitions de ces jeunes et ce qui est en place ici".

Une réponse inadaptée

En l’état, nos services d’aide à la jeunesse ne peuvent que constater leur impuissance pour aider ces enfants de rue. C’est la raison pour laquelle, Bernard Devos, suggère de créer un lieu d’accueil avec un seuil d’exigence extrêmement bas "où on peut prendre juste une douche, faire une machine et discuter avec un travailleur social, pour essayer de créer une amorce de confiance". Mais pour le délégué général aux droits de l’enfant, c’est déjà en amont qu’il faut agir : "On doit d’abord essayer de collaborer avec les autorités marocaines et les différents services qui existent sur place pour voir si on ne peut pas améliorer leurs conditions de vie. Ce sont des enfants qui ne sont pas abandonnés par leurs parents. Ils ont parfois des parents aimants et bienveillants mais qui ne sont pas en mesure de les éduquer de manière digne".

Aujourd’hui, l’administration de l’aide à la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles travaille avec le parquet, Fedasil, la Flandre, et les travailleurs sociaux à une réponse plus adéquate.