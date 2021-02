Des employés de Bozar demandent des qualités humaines pour le futur CA

Une centaine d’employés du palais des Beaux-Arts de Bruxelles ont envoyé vendredi une lettre à la ministre de tutelle des Institutions culturelles fédérales Sophie Wilmès pour lui demander d’accorder une grande attention à la diversité, mais aussi aux qualités humaines dans le processus de sélection des candidatures pour le conseil d’administration et le mandat de directeur général. La lettre avait déjà été signée ce dimanche sur internet par une centaine d’autres travailleurs associés, comme des artistes y ayant été invités, et quelques visiteurs.

Les signataires ont d’abord tenu à saluer l’appel à candidatures lancé le 1er février pour renouveler la composition du conseil d’administration (CA) dans une volonté affichée par la ministre de l’ouvrir à des représentants de la société civile et culturelle. Ils estiment cette démarche en accord avec les valeurs de citoyenneté et démocratiques défendues par BOZAR à travers sa programmation. "Nous espérons que cette initiative permettra à cet organe d’être formé par un groupe de membres diversifié, en toute transparence", ont-ils ensuite souhaité.

Pour la procédure de sélection des candidatures, ils demandent la création d’un comité de sélection, composé de représentants du personnel, de membres du CA ainsi que de personnes issues de la société civile. Les employés plaident pour qu’une première sélection soit réalisée sur base des projets présentés, ce qui implique l’anonymat des candidatures durant cette étape, puis dans un second temps, de considérer par le biais de recommandations les qualités humaines et les compétences en relations interpersonnelles des candidats.

Une direction à plusieurs têtes ?

Les employés appellent également à ce que les qualités humaines soient un prérequis indispensable pour le mandat de directeur général, et ce "afin que puisse être déployée une culture interne saine et respectueuse du personnel, des artistes, des partenaires et de nos publics", selon les termes de la lettre. Ils relèvent que la législation ouvre la possibilité d’accorder le mandat de direction générale à plusieurs personnes. Cela pourrait, selon les employés, permettre plus assurément d’offrir des compétences complémentaires comprenant une vision artistique et une vision stratégique appuyée par des compétences administratives et financières.

Les employés appellent à déployer un management plus horizontal que vertical. Les syndicats ont fait écho par le passé de difficultés avec la hiérarchie, notamment avec le directeur sortant Paul Dujardin.