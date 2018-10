Des embarras de circulation attendus à Bruxelles en raison de deux sommets européens

Un sommet européen aura lieu à Bruxelles de mercredi à vendredi, de même qu'un sommet du dialogue Europe-Asie (ASEM). Ces deux événements devraient provoquer leur lot d'embarras de circulation dans la capitale, prévoit Mobiris lundi. Un périmètre de sécurité sera en outre installé à proximité du bâtiment du Conseil européen, rue de la Loi.

Seules les personnes titulaires d'une autorisation pourront pénétrer dans ce périmètre, au sein duquel plusieurs rues seront fermées au trafic. La place Schuman, la rue de la Loi entre cette même place et le 'Résidence Palace' ainsi que la rue Froissart (entre la rue Belliard et la place Schuman) en font notamment partie. Il sera en vigueur de mercredi à jeudi.

Interdiction de stationnement

Aucun sac poubelle ou vélo ne pourra être laissé au sein de cette zone, où il ne sera pas non plus possible d'installer des terrasses. Il sera interdit d'y stationner, de même que dans plusieurs rues à proximité, où seule une circulation locale sera admise. Les lignes de bus passant normalement par ce périmètre seront déviées.

Une autre zone de sécurité sera mise en place jeudi, de midi jusqu'en fin de soirée, autour du parc du Cinquantenaire en raison du sommet ASEM, qui réunira chefs d'Etat et de gouvernement dans le musée du même nom. Là non plus, il ne sera pas possible de garer son véhicule ou de laisser son deux roues, vélo compris. Seule une circulation locale y sera admise. Les riverains auront tout de même accès à leur garage et pourront se déplacer à pied sans le moindre problème.

Dès mercredi 15h00, le tunnel Reyers-Centre ne sera par ailleurs sera plus accessible et ce jusqu'au vendredi soir, à l'issue des deux sommets.