Des élèves du collège d'Ath, champions en latin

Des jeunes qui aiment le latin, mais pourquoi?

Au Collège St-Julien, le latin est obligatoire en première année pour permettre à tous de le découvrir. Ensuite, beaucoup choisissent de continuer le latin, parfois jusqu'en sixième année. La manière d'enseigner cette langue ancienne a évolué. La base de la matière est restée la même mais les méthodes se sont modernisées: "On utilise la projection, on a un tableau interactif, des jeux et applications disponibles sur le GSM ou la tablette... On essaie de lier l'ancien et le nouveau en se mettant au goût du jour", explique Delphine Verbauwhede, professeur de latin. "Au début, j'avais fait une vidéo Youtube pour expliquer les cas et les fonctions. Dans un premier temps, les élèves ont ri à l'idée que je fasse des vues sur Youtube. Mais finalement, par le biais de cette vidéo, ils réapprenaient des choses et donc y ont vu une vraie utilité".

Pour Stéphanie Groulard, une autre enseignante, "c'est une approche ludique qu'il n'y avait pas de mon temps. Mais on n'a pas le choix, on doit rendre le cours attrayant aux élèves pour les captiver. C'est un challenge quotidien pour les professeurs de langues anciennes".

La force du latin, c'est qu'il développe l'esprit d'analyse, l'esprit critique, l'esprit logique, la culture générale. Pour les jeunes qui accrochent, le latin donne un goût de l'effort et de la précision qui les aidera s'ils entreprennent des études supérieures