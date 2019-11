Des élèves anversois partagent en masse l'agression d'une jeune fille sur les réseaux sociaux

Le parquet enquête sur un cas de violence dans un lycée à Merksem, district anversois. Lyndsay, une jeune fille de 13 ans de Brasschaat, a été violemment battue vendredi par des élèves de son école. Cette scène a également été filmée puis massivement partagée sur les réseaux sociaux. La jeune fille a porté plainte auprès de la police à Brasschaat. L’école réagit avec choc et prendra des mesures contre les élèves concernés.

Dans les images qui circulent sur les médias sociaux, une fillette de 13 ans est poussée dans un coin, et ensuite frappée à coups de pied. "Je ne pouvais pas me défendre", témoigne-t-elle à la télévision locale ATV. L’école s’est entretenue mardi matin avec les parents de la victime et a immédiatement engagé une procédure disciplinaire contre les auteurs, tous des jeunes âgés de 12 à 14 ans. Deux agresseurs ont été suspendus de manière préventive dans l’attente de la procédure de sanctions.

"Lindsay est psychologiquement blessée à vie. Elle a des contusions au cou et une commotion cérébrale", déplore sa mère. Pamela Bruers, directrice du réseau d’enseignement secondaire communale condamne la violence : "C’est une situation qui est devenue hors de contrôle que nous condamnons fermement. Ce sont malheureusement des actes qui se déroulent dans de nombreuses écoles de l’enseignement flamand."

La victime elle-même ne viendra pas à l’école dans les prochains jours et sera suivie par un coach spécialisé dans le harcèlement.

Encore choquée, Lindsay lance un appel à toutes les personnes qui sont confrontées à ce genre de situation : "Ne filmez pas ! Allez demander de l’aide ou lieu de rigoler en filmant quelqu’un qui se fait taper dessus."