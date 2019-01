Des échevins de l'opposition : les particularités des communes à facilités de la périphérie

Si vous n'êtes pas familiarisés avec les bizarreries de notre inventive architecture institutionnelle, vous avez sans doute "tiqué" en entendant parler d'échevins "de l'opposition" dans les communes à facilités de la périphérie bruxelloise. Cela concerne Drogenbos, Linkebeek, Kraainem, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem. Par définition, un.e échevin.e incarne le pouvoir exécutif et seule la majorité est censée détenir les rênes d'une commune. Sauf, précisément, dans les 6 communes à facilités de la périphérie.

Pacification communautaire

Ces communes fonctionnent selon un régime particulier. Les échevins n'y sont pas élus par le conseil communal mais bien directement. Le collège est donc constitué à la proportionnelle. La frontière entre majorité et opposition est donc plus floue que dans une commune "classique". Pour autant, dans les entités jusqu'ici largement dominées par une liste d'union des francophones, comme Linkebeek ou Wezembeek-Oppem, le mécanisme visant à assurer la représentation de la minorité au sein du collège ne s'est pas appliqué. Et pour cause, la ou les liste(s) flamande(s) obtenai(en)t trop peu de sièges pour décrocher un strapontin au sein du collège. C'est le cas à Wezembeek-Oppem, par exemple. La Liste du Bourgmestre-Union (francophone) a rassemblé, en 2018, 76% des suffrages et décroché 18 sièges sur 23. Dans ce cas de figure, l'opposition (WOplus, 5 sièges) reste en-deça du seuil lui permettant d'accéder à l'éxécutif communal.

Division des francophones

Le morcellement des listes francophones dans plusieurs communes à facilités a remis à l'avant-plan le mécanisme propre à ces communes. A Kraainem, la situation débouche même sur un paradoxe : il y aura au collège 3 échevins de l'opposition (DéFI-MR-Indépendants) pour seulement 2 échevins de la majorité (Kraainem Unie et Liste de la Bourgmestre sortante). C'est la conséquence de l'alliance entre les deux "petites" listes ayant obtenu respectivement 8 et 4 sièges (sur 23) contre la liste arrivée en tête avec 11 sièges. L'application de la proportionnelle octroie donc plus d'échevins au cartel DéFI-MR-Ind. qu'à l'alliance entre KU et la LB.

Risques de paralysie?

Comment faire fonctionner une commune dans ce cas de figure, au risque de la paralysie? Le législateur a tout prévu. Dans les 6 communes à facilités de la périphérie, les collèges fonctionnent au consensus et non à la majorité. En cas de blocage d'un dossier, celui-ci est soumis au conseil communal, qui se substitue au collège pour trancher. Dans ce cas, le bourgmestre dispose du droit de convoquer lui-même le conseil communal, au besoin sans l'autorisation du collège. Sur papier, les risques de paralysie sont écartés. En pratique, la lourdeur du mécanisme ralentit la bonne marche des affaires. Mais si certaines communes voisines de la région bruxelloise s'avèrent délicates à piloter après octobre 2018, les francophones divisés ne devront s'en prendre qu'à eux-mêmes.