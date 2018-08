Des dons pour aider les espèces sauvages de Bruxelles

De la faune sauvage en ville ?

La portée de canards est bientôt prête pour être relâchée. - © Héloïse Wibaut Des goélands se retrouvent parfois à Bruxelles à cause des conditions climatiques. - © Héloïse Wibaut Le centre compte au moins 5 renards blessés. - © Héloïse Wibaut

Des centres de soin pour les animaux sauvages existent dans les différentes régions de Belgique. À Bruxelles, il n'y en a qu'un. Pourtant, Bruxelles est une des capitales les plus vertes du monde. La biodiversité est très riche. Bois de la Cambre, Forêt de Soignes, Parc du Cinquantenaire : les espaces publics et verts de la ville sont très nombreux. Ils représentent 50% de la superficie bruxelloise. Dans ces parcs et jardins, on découvre un très grand nombre d'espèces.

Parmi la faune bruxelloise, on retrouve :

38 espèces de mammifères

92 espèces d'oiseaux

9 espèces d'amphibiens

20 espèces de poissons

Ces animaux sont livrés à eux-mêmes dans les espaces verts de Bruxelles. Ils subissent parfois des traumatismes comme un accident ou une maladie. Un vétérinaire pourra s'occuper des soins de l'animal (au frais du particulier qui l'a amené), mais ne pourra pas le garder.

Le centre Veeweyde accueille gratuitement les animaux en détresse. Un foyer, de la nourriture et des soins seront apportés à l'animal. Leur but n'est pas de garder les espèces mais de les aider à la revalidation. Les animaux sont ensuite relâchés.

En moyenne, le refuge accueille 2500 animaux par an. Un chiffre qui ne cesse de croître grâce à la notoriété grandissante du centre.