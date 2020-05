Des dizaines de milliers de masques à destination des communes, bloqués à la douane ...à cause d'un autocllant

"C’est une histoire belgo-belge !" Le bourgmestre de Beloeil, Luc Vansaingèle, ne cache pas sa colère : 5000 masques destinés à sa population sont bloqués sur le tarmac de l’aéroport de Zaventem.

La marchandise venant de Pologne est bloquée par le SPF Economie à cause d’un problème d’autocollant ! " C’est visiblement à cause d’une loi qui impose d’indiquer sur les emballages que ces masques ne sont pas à usage médical. Ce qui manque donc, c’est un sticker sur chaque emballage de 240 masques. Sticker qui sera directement jeté à la poubelle dès qu’il arrive à la commune puisqu’on sort les masques pour les mettre dans des enveloppes et les distribuer aux ménages."