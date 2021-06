Des cyclistes revendiquent la création d'un corridor vélo sur la N4 entre Namur et Wavre

Si vous êtes passés sur la Nationale 4 ce samedi, vous avez peut-être croisé un peloton de plusieurs dizaines de cyclistes. Il s'agissait d'une action du Gracq, l'association qui défend l'usage du vélo au quotidien. Un premier groupe est parti de Namur, un deuxième de Wavre, pour se retrouver à mi-chemin à Gembloux. L'objectif de cette balade: dénoncer le manque d'aménagement le long de la Nationale 4 pour les vélos.

A côté des voitures

Au départ de Namur, ils sont plusieurs dizaines de cyclistes à soutenir la revendication.

C'est le cas de ce jeune papa qui souhaiterait pouvoir emprunter la Nationale 4 en toute sécurité. "Il y a des pistes cyclables qui sont relativement belles mais les automobilistes roulent vite, cela comporte un vrai danger surtout avec le petit". "Je ne me sens pas à l'aise en de nombreux endroits", confirme Michelle.

Sur la route très fréquentée, la vitesse est parfois limitée à 90 km/h. Pourtant, la piste cyclable, quand elle existe, est le plus souvent simplement tracée à la peinture, sur le macadam. "Il existe une petite piste cyclable, appuie Rachelle Vafidis, échevine de la mobilité à La Bruyère, mais quand on se retrouve sur une Nationale sur laquelle les gens roulent à du 90 kilomètres/heure, voire plus à certains endroits, on ne se sent pas en sécurité sur notre couloir d'1m20".

"C'est stressant, on craint d'être frôlé par des véhicules", rajoute Luc Goffinet, porte-parole du Gracq.

Le Gracq demande donc un couloir vélo sur site propre, séparé du trafic. Un corridor homogène aussi, qui va de Namur à Wavre, en passant par Gembloux et Louvain-La-Neuve. D'autant plus que toutes les communes traversées par le projet sont communes pilotes "Wallonie cyclable" depuis 2021.

Relier à vélo travail et commerces

Une piste cyclable séparée... et en bon état. Parce qu'entre Namur et Gembloux par exemple, l'infrastructure est en site propre mais peu entretenue, ce qui freine bon nombre de cyclistes. Comme ici à hauteur de Rhisnes :

"Regardez, ici c'est une ancienne piste cyclable en béton. Mais le béton a beaucoup vécu et c'est devenu de moins en moins confortable pour rouler, décrit Luc Goffinet. La végétation recouvre maintenant une partie de l'itinéraire. En certains endroits, on a remis de l'asphalte comme rustine mais ça n'a pas été entretenu, alors on se retrouve avec un parcours du combattant qui fait que les cyclistes restent sur la route".

Selon le Gracq, de nombreuses personnes souhaiteraient rejoindre leur lieu de travail à vélo. "On est ici sur un axe sur lequel se situent des zones économiques, commerciales, des zones d'emploi et on voudrait y accéder à vélo en toute sécurité", explique Luc Goffinet du Gracq.

Rattraper le retard

Plusieurs projets sont dans les cartons du gouvernement wallon, a rappelé le ministre de la mobilité Philippe Henry sur Twitter. Le Plan mobilité et infrastructures pour tous 2020-2026 prévoit un budget pour des corridors vélo. Deux études vont être lancées concernant les tronçons Namur-Gembloux et Gembloux-Louvain-la-Neuve.