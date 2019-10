Des crapauds accoucheurs venus de Wallonie remis dans la nature en Flandre, une première européenne

Chant de l'Alyte ou crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) - Milhas - Haute-Garonne - 30/10/2019 Jusqu'à maintenant je n'avais jamais eu ce crapaud près de la maison. Peut-être le fait d'avoir créé un bassin à poissons et donc un point d'eau artificiel a permis cette implantation, car plusieurs mâles chantent dans le coin. D'ailleurs en plus de celui filmé, qui ne chantait plus, on en entend deux autres à proximité.