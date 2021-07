Des cours supplémentaires pour les apprentis coiffeurs à l’IFAPME de Tournai

La fédération des coiffeurs belges (Febelhair) et l’IFAPME organisent pendant une dizaine de jours des cours supplémentaires pour les apprentis coiffeurs. Le but est de pallier le manque de cours pratiques de l’année écoulée suite à la fermeture des salons de coiffure pendant la crise.

Les premiers cours avaient lieu ce lundi matin à l’IFAPME de Tournai où des coiffeurs sont déjà formés tout au long de l’année. "Je ne viens pas forcément pour me perfectionner, explique Manon Valepyn. Je viens surtout pour apprendre de nouvelles techniques que je n’ai pas l’habitude d’appliquer." Pour Alyssa Prevedello, il s’agissait surtout de perfectionner les techniques de bases qui n’étaient peut-être pas assez maîtrisées vu le manque de pratique en entreprise cette année. "On sent vraiment qu’on a un manque de compétences et qu’on ne se sent pas diplômés à 100%. C’est une source d’inquiétude pour la suite et c’est pour ça qu’on est ici", même si je pourrais être en vacances en train de profiter à la place."

Febelhair, le représentant du secteur de la coiffure en Belgique, a détaché un formateur pour réaliser cette formation. "La coiffure est un métier pratique, c’est artisanal, explique Fabrizio Castellano. Il faut toucher, il faut pratiquer. Ce n’est pas quelque chose qui peut s’apprendre en digital ou à distance. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer pour attraper la main."

Plus de 200 jeunes sont inscrits à l’une de ces 13 formations en coiffure réparties dans les centres IFAPME de Tournai, Charleroi, Liège ou Centre Coach de Gosselies et Liège entre le 5 et le 14 juillet.