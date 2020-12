"Des contrôles abusifs" dans le Hainaut selon la FUGEA, l’AFSCA se défend

"La ferme du Moulin, exploitation familiale diversifiée en province de Hainaut a subi la semaine dernière un contrôle abusif " dénonce La FUGEA, la Fédération des groupements d’éleveurs et d’agriculteurs, qui fustige le comportement de l’AFSCA, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. En cause, un contrôle qui se serait soldé par des amendes et une interdiction à la vente aux consommateurs pour un producteur du Hainaut. Pour la FUGEA, les exigences de l’agence fédérale en termes d’installations et de normes ne sont pas "adaptées à leur échelle de production". Une attaque directe aux petits producteurs donc. La fédération souligne aussi qu’aucun danger pour le consommateur n’est mentionné dans le rapport.



Toujours selon la FUGEA, de telles exigences chez les petits producteurs seraient intenables et pousseraient donc le transfert vers les structures plus industrielles et causeraient "la perte d’un savoir-faire paysan et d’une part importante de notre patrimoine".

"Des remarques infondées"

L’AFSCA n’a pas tardé à réagir. L’agence parle de " remarques infondées " sur son manque de souplesse à l’égard des productions plus modestes. Selon l’AFSCA, des contrôles successifs auraient permis de constater des " manquements importants […] en matière d’hygiène générale, températures de conservations en boucherie ou encore en traçabilité de certains produits ", une décision qui a poussé l’AFSCA à fermer temporairement l’exploitation pour qu’une mise en ordre. L’AFSCA qui précise aussi être retournée dans l’exploitation pour constater les efforts fournis et permettre la reprise de la vente aux consommateurs.

L’ASFACA se défend également d’un manque de souplesse envers les petits producteurs de manière générale en rappelant que 250 projets locaux ont été accompagnés par l’Agence en 2019. Des efforts jugés " insuffisants " par la FUGEA qui regrette un manque d’assouplissement pour les structures plus modestes.