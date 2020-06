"Des conflits plus intenses, plus violents" pendant le confinement

Ce sont des policiers hennuyers qui l'affirment. Le confinement a souvent mis le feu aux poudres, ou ranimé des conflits parfois vieux de 10 ou 15 ans. La criminalité "classique" a en revanche globalement baissé, dans les zones de police que nous avons contactées.

Cambriolages, vandalisme, accidents de roulage...De Comines-Warneton à Quévy, en passant par Tournai ou Ath...les statistiques sont en baisse , un peu partout. De mars à fin mai, les policiers ont été beaucoup moins occupés par des faits de ce genre. Logique: les gens étaient chez eux, ce qui a compliqué la tâche aux cambrioleurs. Moins 83% des vols dans les habitations du "Pays des Collines". Beaucoup de véhicules restaient dans les garages. Moins de trafic, moins de tôle froissée sur nos routes. Moitié moins d'accidents à Mouscron, ces derniers mois.

Des chiffres peut-être en-dessous de la réalité

En matière de violences intra-familiales ou de conflits de voisinage, la plupat des zones de police notent une augmentation des faits. C'est le cas à Mons- Quévy, par exemple. Par endroits, l'intensité des conflits a également marqué les policiers. "Ces conflits n'étaient pas nécessairement plus nombreux, chez nous, mais plus profonds. Plus violents. Comme exacerbés par le confinement" explique Patrice Degobert, chef de zone des Hauts-Pays. Même son de cloche à la zone de la Haute-Senne. "Nous avons dénombré beaucoup de conflits de voisinage, de violences dans les familles. Peut-être parce que les gens avaient tendance à boire plus aussi, les disputes avaient tendance à dégénérer plus vite. Les dénonciations des voisins ont également été nombreuses", explique une commissaire. Dans certaines zones de police, la zone Boraine, par exemple, on a pourtant noté une légère diminution des violences dans les familles. Mais...cette statistique reflète-t-elle correctement la réalité? "Cette baisse peut aussi être imputée au fait que les gens étaient confinés et donc que dénoncer ces faits auprès de notre zone de police pouvait s’avérer difficile (conjoint violent présent à la maison, absence de moyen de déplacement pour certaines victimes, …), précise Siham Zannoun, chargée de communication à la zone de police.

Les dénonciations en hausse

Le fait que les rues soient subitement vides, qu'il fasse si calme pendant le confinement, a agi comme un révélateur de certains trafics. Trafics de drogue par exemple: deux voitures arrêtées au beau milieu de nulle part étaient rapidement signalées à la police. Cela a permis de résoudre certaines affaires.

"Le nombre de faits criminels a fortement baissé, mais nous ne nous sommes pas tourné les pouces pour autant", précise un chef de zone. Les fameux "PV-Covid" ont bien occupé les policiers, chargés de sanctionner ceux et celles qui ne respectaient pas les mesures gouvernementales. "Dans la zone des Hauts-Pays, nous avons dressé 452 PV. Cela représente une dizaine de PV par jour", relève Patrice Degobert. "C'est beaucoup, pour une petite zone comme la nôtre! Même si la criminalité classique a baissé de 30%, cela a été largement compensé par ce travail de contrôle".

Avec le déconfinement, les équipes d'intervention sont beaucoup plus sollicitées. "On sent la différence, et pas qu'un peu", glisse un chef d'équipe. Arrestations administratives, judiciaires, conduite sous influence, bagarres...certaines courbes statistiques remontent en flèche!