Des conditions élargies à partir du 4 mai pour les recyparcs du Brabant wallon

L'intercommunale inBW a annoncé mercredi qu'à partir du mardi 5 mai et jusqu'au 17 mai, ses 16 recyparcs du Brabant wallon ainsi que celui de Braine-le-Comte seront ouverts selon des modalités élargies. Ainsi, ils seront accessibles du mardi au samedi inclus aux horaires habituels et les matières autorisées sont élargies aux encombrants et au bois, en plus des déchets verts et des papiers cartons qui étaient déjà acceptés. Le système de prise de rendez-vous ne sera plus appliqué mais pour éviter trop de visiteurs, seuls deux matières différentes pourront être déposées par passage.

Le système de rendez-vous préalable via le site internet de l'intercommunale reste effectif jusqu'au jeudi 30 avril inclus. A partir du mardi 4 mai, il est abrogé mais un maximum de trois véhicules sera autorisé par préposé présent sur le site du recyparc. Le volume maximal de deux mètres cubes de matière par visite reste en vigueur et les parcs ne seront pas encore ouverts aux PMA. Seuls les particuliers peuvent les utiliser à ce stade.

Les mesures de précautions sanitaires mises en oeuvre lors de la réouverture restent d'application. Il s'agit notamment du respect de la distanciation sociale d'1,5 m entre chaque usager, l'autorisation de présence de maximum deux personnes par véhicule, le port du masque obligatoire pour tout le monde, et l'interdiction du prêt d'outils sur place. L'intercommunale rappelle aussi que les recyparcs de Braine-l'Alleud/Waterloo et de Mont-Saint-Guibert ne font pas partie de son réseau mutualisé, et ouvrent donc selon des modalités différentes, définies par ces communes.