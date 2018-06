Des citoyens en guerre contre la Ville de Tournai et City Parking

Tout est parti d'une grande action de de recouvrement des redevances de stationnement impayées à Tournai. Sur une période de quatre ans, de 2013 à 2017, City Parking comptabilisait 90.000 redevances non honorées. Dans le top 10, dix automobilistes français qui doivent parfois des sommes de plusieurs milliers d'euros. Mais la plupart des montants réclamés représentent plutôt quelques dizaines d'euros. "Nous proposons une solution à l'amiable -explique Didier Paneels de City Parking - pour résorber l'arriéré et éviter ainsi des frais de justice aux usagers". "Une procédure devant la Justice de Paix coûte plusieurs centaines d'euros pour une redevance qui au départ ne s'élève qu'à 12 euros..." fait remarquer l’Échevin tournaisien de la mobilité, Armand Boîte.

Des mécontents comme Laurent, il y en a visiblement beaucoup. Un internaute, Christophe Delhaye a reçu plus de nombreuses réactions après avoir créé un "Collectif de personnes abusées par la Ville de Tournai". Lui même et son épouse sont en litige depuis plusieurs mois avec City Parking. Il a reçu une invitation a payer la redevance parking alors qu'il affirme avoir apposé sa carte de stationnement handicapé (qui donne accès au parking gratuit). Il affirme n'avoir jamais reçu ni petit papier sur son pare-brise, ni rappel. Son appel sur les réseaux sociaux a reçu beaucoup d'écho. 250 personnes ont déjà réagi, racontant des histoires similaires. "Ensemble, nous pourrons porter plainte au pénal contre la Ville de Tournai, pour escroquerie". La guerre semble bien déclarée.

Il y a aussi ceux qui reconnaissent l'infraction mais qui ont payé. Parmi eux Laurent. il garde un souvenir amer de la mise en demeure qu'il a trouvée dans sa boîte aux lettres. Une lettre d'huissier, ça ne fait jamais plaisir. "Après vérification, ces deux redevances de City Parking avaient bien été payées, la communication structurée était bien correcte, comme ça datait de 2017, j'ai pu vérifier rapidement mais ceux qui doivent remonter à des paiements de 2013 auront du mal à vérifier" explique-t-il. Laurent est furieux et il compte bien se défendre, en faisant appel à Test-Achat s'il n'obtient pas gain de cause.

Mais du côté des débiteurs, certains s'insurgent. Et leur colère se répand sur les réseaux sociaux. Il y a d'abord ceux qui contestent. Comme ce policier tournaisien qui estime avoir placé correctement son disque de stationnement. Il a eu des échanges de mails avec City Parking et avec la Ville, sans obtenir satisfaction. Il a fini par payer la somme réclamée tout en continuant de clamer son bon droit.

City Parking a la confiance de la Ville

De son côté, Armand Boîte continue d’affirmer sa confiance à City Parking: "il est possible que le papier se soit envolé ou que l'on ait pris le papier pour le mettre sur une autre voiture, pour faire croire qu'elle a été contrôlé. Il y a des gens qui ont utilisé de mauvais disques. Il est possible aussi que des gens se soient trompés dans leur communication structurée. Nous avons de bons contacts avec City Parking, c'est une société qui travail avec du personnel assermenté et du matériel informatique à la pointe et nous gardons dans confiance en cette société qui a décroché le marché du stationnement public à Tournai".