Des chercheuses de l'UGand ont enquêté sur les conditions de vie des prostituées africaines du quartier Nord de Bruxelles

Que retenir de cette étude? Essentiellement, la grande insécurité et la précarité dans laquelle travaillent ces femmes, pour la plupart originaires de la ville nigériane de Benin City. Le métier lui-même expose à de nombreux risques, aggravés par l'état de délabrement du quartier et la difficulté pour les travailleuses d'obtenir l'aide de la police en cas d'agression ou de menaces.

"La zone est sale et les bâtiments sont mal entretenus. Conflits, harcèlements et crimes manifestes se produisent tous les jours. Il existe une tension entre le caractère commercial et résidentiel de la zone. L’existence de deux administrations locales et de deux politiques différentes en matière de prostitution est source de confusion et entraîne une situation d’anarchie. La négligence structurelle de la zone et de ses habitants a des effets défavorables sur les femmes qui travaillent derrière les vitrines. Aucun véritable changement pour les femmes ne peut être envisagé si rien ne change dans cet environnement, car la marginalisation qui le caractérise ne se traduit pas par une influence politique, ce qui permet à la ville de poursuivre sa politique d’engagement minimal et de tolérance du statu quo", écrivent les deux chercheuses dans leurs conclusions.

Par méfiance, à cause d'une mauvaise expérience ou parce qu'elles ne parlent généralement qu'anglais, les femmes derrière les vitrines renoncent à solliciter l'intervention de la police en cas d'agression physique, verbale ou de vol, les délits les plus fréquemment enregistrés dans le quartier. A cet égard, les chercheuses recommandent "d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de maintien de l'ordre respectueuses et culturellement sensibles qui ne nuiront ou n'harcèleront pas les femmes, ni leurs clients. En raison de la complexité sociale et culturelle du groupe concerné, nous recommandons fortement la mise en place de formations appropriées pour les policiers et les membres des forces de l'ordre, ainsi que le recours à des services de médiateurs/interprètes culturels si nécessaire".