Des chercheurs liégeois à Louxor sur les traces de l'entourage de Ramses 2 et des autres pharaons

Ces chercheurs de l'Université de Liège participent à un programme de recherche international, dans la nécropole de la Thèbe antique, un site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

Ce qu'ils tentent de comprendre, c'est comment travaillaient les peintres de l'Egypte ancienne. Quels matériaux, quels pigments… utilisaient-ils ? Ces peintures ornent les murs d'une quinzaine de chapelles funéraires découvertes dans cette nécropole.

Ces petites tombes richement décorées sont les dernières demeures de ces artistes ou de nobles qui ont travaillé pour les pharaons du Nouvel Empire.

David Strivay, physicien et professeur à l'U-Liège, est présent sur place avec sa femme, chercheuse également, et restauratrice et historienne de l'art.

"Ces tombes appartiennent aussi bien à des gens de la haute administration, comme des vizirs, ou à des artistes (des personnes qui décoraient les monuments de l'Egypte ancienne, entre 1500 et 1000 av. J.-C.). Nous, on va essayer de comprendre l'organisation de ces tombes et voir leurs relations avec des tombes beaucoup plus des pharaons à ce moment-là."