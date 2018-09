Des chauffeurs du TEC arrêtent le travail en solidarité avec la FGTB qui manifeste à Namur

Plusieurs chauffeurs du TEC sont en arrêt de travail ce jeudi matin en solidarité avec la FGTB wallonne qui manifeste à Namur contre la réforme des APE.

Conséquences : à Mons, 7% des bus ne sont pas sortis ; à Roisin et Casteau, par contre, tous les véhicules roulent. Quant à La Louvière, un peu plus de 30% des chauffeurs ont décidé de ne pas effectuer leur tournée.

Dans la zone couverte par le dépôt de Tournai (soit tout le Hainaut occidental, de Beloeil à Comines), 87% des bus roulent.

La région liégeoise n'est pas épargnée, elle non plus. Les dépôts de Robermont et Jemeppe sont légèrement touchés. Par contre, au dépôt de Rocourt, seuls 20% des bus ont pris la route et moins de la moitié au départ du dépôt d'Oreye.