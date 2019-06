Des chauffeurs de taxis protestent contre Uber devant la STIB à Haren: pas de blocage

Une vingtaine de chauffeurs de taxis manifestent ce jeudi matin devant le dépôt de la STIB à Haren, sans bloquer la circulation des véhicules. Les taxis bruxellois reprochent à la STIB d'encourager Uber. Or, l'animosité des taximan vis-à-vis de Uber est connue, ceux-ci considèrent en effet la multinationale comme une concurrence déloyale.

"Le CEO de la STIB a présenté Uber comme un service d'avenir," dit Sam Bouchal, un représentant des taxis bruxellois. "Mais s'il considère que Uber est un modèle d'avenir, notamment son système d'optimisation fiscale, cela signifie la mort de la STIB puisque qu'elle est financée par les impôts."

"Uber n'est l'avenir ni de la mobilité, ni de l'organisation du travail", ajoute-t-il," à moins que le directeur de la STIB souhaite engager des chauffeurs indépendants."

Sam Bouchal prévient par ailleurs: "Si la STIB continue à promouvoir un système comme Uber, je pense qu'on sera plus nombreux la prochaine fois et on pourra envisager des actions plus fortes."