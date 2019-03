Des centaines de personnes ont rendu hommage à Wivinne Marion, joggeuse tuée à Namur

La mère de Wivinne Marion s'est exprimée avant le départ. - © Nicolas Lejman

Les participants à l’hommage étaient invités à se vêtir de blanc le temps d’une course de 10 km et d’une marche blanche de 5 km.

« Nous allons courir et marcher pour [Wivinne], mais aussi pour toutes ces femmes, ces joggeuses, qui sont trop souvent agressées et humiliées dans leur intégrité et leur dignité, a déclaré la mère de la victime. Ne laissons pas la violence grandir en nous et autour de nous. Apprenons à nos filles, à nos femmes, les précautions, les attitudes, les gestes et même les mots pour contrer ces actes inhumains, horribles et gratuits. »

« Nous allons courir pour toi ma chérie, et pour toutes ces victimes qui sont parties bien trop tôt quelque part de l’autre côté », a-t-elle conclu.

