Des capteurs intelligents pour détecter au plus vite les chutes de patients à l’hôpital

Comment détecter au plus vite les chutes à l’hôpital ? Au Centre hospitalier de Wallonie picarde, la technologie vient en aide au personnel. L’hôpital tournaisien a équipé son service gériatrie de capteurs qui détectent les chutes. Ils sont capables de comprendre qu’une personne est au sol et d’alerter les infirmiers en quelques secondes.

Au sein de l’hôpital tournaisien, la technologie est aussi utilisée a posteriori. Les images des chutes sont analysées pour en comprendre les causes :

" Ça nous permet d’agir sur ce qui a provoqué cette chute. Avec les kinés et les ergothérapeutes, on peut envisager un renforcement musculaire des membres supérieurs ou inférieurs. Voire travailler l’équilibre si la personne est tombée en arrière, détaille le Docteur Viviane Lebrun. Lorsque les images nous montrent qu’il s’agit d’un malaise, cela signifie qu’il faut réaliser des examens complémentaires. "

Pour le personnel aussi, il est important de tirer des leçons de chaque chute. " On voit ce qui n’a pas fonctionné correctement, ajoute Patrick Dewaele, président du comité des chutes au CHwapi. On peut par exemple changer du matériel parce qu’il est trop instable. On peut avoir une politique de prévention plus efficace. "

Dans le service gériatrie du centre hospitalier de Wallonie picarde, la technologie fonctionne depuis octobre. Au total, 96 capteurs sont installés dans les chambres.