Des candidats inscrits contre leur gré sur la liste du Parti Populaire de la ville de Namur

La victime a expliqué qu'elle et d'autres participants de son cours de zumba se sont ainsi retrouvés sur la liste namuroise du PP. Le cours est aussi fréquenté par une militante du parti dirigé par Mischael Modrikamen, qui figure en bonne place sur la liste. Celle-ci avait fait signer un document par plusieurs pratiquants il y a quelques semaines, affirmant qu'il s'agissait de parrainages destinés à lui permettre de se présenter. Les victimes de cette opération ont porté plainte auprès de la police. Le parquet se refuse quant à lui à commenter cette information le jour du scrutin.

Au moins deux plaintes ont été déposées ce samedi auprès de la police namuroise, par des personnes ayant été inscrites sans le savoir sur la liste du Parti Populaire (PP) a confirmé à la RTBF le procureur du roi de Namur Vincent Macq. Une de ces personnes a posté sur Facebook un avertissement, invitant ses contacts à ne pas voter pour elle, et évoquant une utilisation "frauduleuse" de ses données.

Claude Gilles, la tête de liste PP, se dit "consterné" par cette information, expliquant ne pas s'être chargé personnellement du recrutement de ces candidats. "Aujourd'hui, nous ne pouvons malheureusement rien faire, mais je vous assure qu'il y aura des suites", prévient-il. Il a assuré qu'il avait bien tous les documents avec toutes les signatures pour l'élaboration de la liste, et qu'ils feront donc la lumière pour savoir comment ces signatures ont été obtenues.

Quelles conséquences pour le scrutin namurois ?

Les conséquences pourraient être une invalidation des élections, ce sera aux autorités chargées de la validation du scrutin de trancher. Nicolas Yernaux, porte-parole du SPW Wallonie, explique la procédure mise en place dans ce genre de situation. "Il y a une plainte qui doit d'abord être introduite de la part d'un membre d'une liste adverse auprès du gouverneur, qui va instruire le dossier au SPW. Ici, on va lui remettre un avis technique et juridique. Et c'est une question de proportionnalité. Ce qui est important, c'est de voir les résultats du PP pour ces élections communales à Namur. Si les personnes qui se sentent victimes d'usurpation d'identité ne récoltent que quelques dizaines de voix, ce n'est évidemment pas de nature à invalider la totalité des élections. Dans le cas contraire, c'est une toute autre conclusion que nous pourrions prononcer pour les élections de Namur."

Si les scores du PP se révèlent peu important par rapport aux autres partis, "ce qui est probable, mais avec une grande prudence, c'est une nullité pour les résultats de la liste du PP qui pourra être prononcée" ajoute-t-il.