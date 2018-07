Des Bruxellois mécontents menacent de démonter une nouvelle installation artistique

Depuis fin juin, une nouvelle installation artistique a vu le jour au centre de Bruxelles. Une rivière numérique et légèrement lumineuse a été installée place du samedi, entre le quartier Sainte-Catherine et le piétonnier.

Cette oeuvre représentant la rivière bruxelloise de la Senne a été financée à hauteur de 50.000 euros par la Ville de Bruxelles. Mais elle agace certains riverains, qui menacent de la démonter eux-mêmes.

"On a donné un ultimatum: si le 15 août ce n'est pas démonté... on s'en chargera", affirme Benoît Van Innis, un riverain. "C'est affreux, ça entrave le passage des piétons et des cyclistes et c'est inutile", ajoute-t-il, "c'est une belle petite place avec des pavés et des arbres. On n'a pas besoin d'une installation comme celle-ci!"

"Attirer les gens ici"

Pour faire passer le message, des riverains ont même tagué mercredi l'installation avec les phrases "Ceci n'est pas là" et "espace libre pour tout le monde".

A l'initiative du projet, on trouve pourtant une association de commerçants du quartier. "On voulait montrer qu'on était une association pro-active", explique son président Renaud Gerin. "Avec cette installation, on voulait attirer des gens ici et revaloriser ce quartier trop méconnu".

Problème de passage?

Principale critique: au delà de l'esthétique, la plateforme dépasse de quelque 10 cm du trottoir et davantage encore de la chaussée. En conséquence, toute personne qui désire traverser la place se retrouve face à un obstacle. D'autant que l'oeuvre est cernée par des terrasses qui ne laissent pas beaucoup d'espace pour déambuler.

Un souci technique qui n'a pas pu être évité par les initiateurs du projet. "A l'origine, on avait prévu que plateforme soit au même niveau que le sol. Mais pour cela on avait besoin d'un permis qu'on n'a pas pu obtenir faute de temps", explique Renaud Gerin. Car l'installation n'est pas encore définitive. Après le 21 septembre, des tests techniques et une enquête de voisinage seront en effet réalisés. La question du maintien, d'une modification ou d'une suppression de l'installation sera alors étudiée, nous dit-on du côté de Bruxelles-Ville.