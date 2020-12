Des boîtes à chaussures de Noël pour les démunis de la région de Charleroi

Et si vous offriez une boîte à chaussures comme cadeau de Noël ? Une boîte remplie de cadeaux bien sûr, qui sera offerte à ceux qui en ont besoin le 25 décembre. C’est l’opération "boîtes de Noël", un vaste mouvement de solidarité lancé dans la région de Charleroi. Mais que faut-il glisser précisément dans cette boîte à chaussures ? Valérie Matieu, qui coordonne l’action, nous explique : "on invite les personnes à placer quelque chose qui est chaud (gants, bonnet, écharpe, etc.), quelque chose qui est bon (friandises, petits gâteaux, etc.), quelque chose qui sent bon (produit de beauté, savon, déo, dentifrice), un loisir (livre, magazine, jeu de cartes), et enfin, un petit mot doux, un dessin, parce que ça fait toujours plaisir à recevoir".

Lorsque vous avez rempli votre boîte à chaussures de ses 5 cadeaux, vous pouvez aller la déposer dans un point dépôt. Il en existe 5 dans la région, nous rappelle Valérie Matieu : "à l’auberge de jeunesse de Charleroi, à 6000Eatude à la ville haute, chez Biocap à Marcinelle, à la pharmacie Namur à Anderlues et à la ferme Kairet, à Pont-à-Celles."

Au magasin de la ferme Kairet, c’est Ingrid Colignon qui réceptionne les colis. "Je soutiens cette initiative qui vient de l’association des Agricultrices Wallonnes 4.0, mais je n’avais pas le temps de vraiment m’investir. J’ai donc proposé d’être un point dépôt, et je dois dire que je suis très agréablement étonnée du nombre de cadeaux qui sont déjà arrivés : 120 ! J’ai notamment eu la visite d’une grand-mère, qui en avait confectionné 12 avec ses petits-enfants ! Des écoles du coin ont également fait une collecte et m’ont amené le tout. Il y a un effet boule de neige qui fait chaud au cœur". Au total, les 5 points dépôt ont déjà reçu plus de 300 colis, et ce n’est pas fini puisque vous avez jusqu’au 14 décembre pour amener votre boîte.

Ces cadeaux seront ensuite transmis à l’asbl "Fournisseurs d’Humanité", qui les offrira en même temps qu’un repas chaud le 25 décembre en dessous du ring à Charleroi.

Si vous voulez participer à cette distribution, vous trouverez tous les détails sur la page Facebook : Opération "boîtes de Noël" Anderlues/Charleroi.