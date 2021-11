Des Binchois se mobilisent contre un projet immobilier de grande ampleur

Ils étaient plus d’une cinquantaine de Binchois et Binchoises à se réunir ce samedi matin sur le site des Pastures derrière le Kuursal à Binche. C’est à cet endroit que doit être érigé un grand projet immobilier baptisé " Aux Ateliers des remparts " à l’horizon 2023. Ce projet, les manifestants présents n’en veulent pas. Du moins, pas de cette ampleur.

Cédric Rousseau habite à une petite centaine de mètres du futur projet, il est à l’initiative d’une première pétition qui a déjà réuni plus de 150 signatures : "Les principaux reproches que nous faisons à ce projet, c’est qu’il est démesuré par rapport au petit centre-ville de Binche. On n’a pas besoin d’un projet de cette dimension. Ça va impacter la vie des riverains au niveau de la circulation, au niveau du parking, de la gestion des eaux, Ça va aussi amener de la pollution visuelle, sonore et bien d’autres choses encore donc nous, on ne veut pas de ça. On peut redynamiser le quartier mais pas avec un projet de cette ampleur".

Trop haut ?

L’un des griefs de ces citoyens et citoyennes binchois, c’est la taille de certains immeubles qui seront construits. "Actuellement dans Binche, il n’y a pas d’immeuble aussi grand. Des immeubles de 8 étages, pour nous, c’est inacceptable. On est à 100 mètres des remparts, à 300 mètres de la grand-place avec un beffroi qui est classé à l’Unesco, on ne peut pas admettre des immeubles avec des hauteurs si importantes".

Récemment sur Antenne Centre, l’un des promoteurs, Ulrich Bartolas, le patron du groupe Bartolas, expliquait que le but du projet était aussi de redynamiser le centre de Binche et notamment le commerce. Un argument qui n’est pas recevable pour Éric Rousseaux : "On est en train de redynamiser la rue de Robiano donc ce n’est pas en installant ce nouvel espace commercial que cela améliorera les conditions pour les commerçants de Binche qui souffre déjà tellement. Je verrai plus ce projet dans un zoning commercial en dehors de Binche mais on en a déjà. Sur la route d’Anderlues en direction de Charleroi, il y a déjà des enseignes qui veulent s’implanter sur le nouveau site dans la ville. Donc pour nous, ça n’a pas de sens de mettre autant de commerce ici".

Attendre la décision de la Région

"L’enquête publique va durer jusqu’au 3 décembre, "D’ici là nous devons rédiger et envoyer toutes nos remarques à l’urbanisme qui les transmettra à la Région wallonne qui devra ensuite rendre un avis sur le projet et décider de l’octroi du permis de bâtir", explique Éric Rousseaux qui a déjà lancé une deuxième pétition.

Les riverains sont aussi nombreux à déplorer le manque de concertation avec la commune. Du côté de la Ville de Binche justement, le bourgmestre Laurent Devin préfère ne pas s’exprimer pour l’instant et attendre l’avis de la Région.